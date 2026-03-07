Deportivo Táchira ganó el primer clásico del año

Este sábado se disputó el clásico nacional, con triunfo 0-1 de Deportivo Táchira ante Caracas FC.

El duelo, disputado ante mediana asistencia en el Olímpico capitalino, tuvo a un club aurinegro que aprovechó su buen hacer del primer tiempo.

En ese período, el visitante tuvo momentos de buen juego y amenazó en un par de ocasiones con Rodrigo Pollero.

Finalmente, en el minuto 25 llegó el gol. Guillermo Fratta recibió un pase desde la izquierda del área de Juan David Sánchez y definió debajo del arco.

Caracas tuvo sus mejores minutos a continuación, pero la oportunidad del empate se diluyó en el 40, cuando Jesús Camargo detuvo un penal ejecutado por Adrián Fernández.

La segunda parte fue más equilibrada y las principales emociones llegaron en el tiempo adicional.

Camargo apareció de nuevo, para evitar la anotación de Juan Sebastián González. En la siguiente acción, Oscar Hernández estuvo cerca del segundo con un remate que reventó en el travesaño.

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Táchira se mantuvo en la parte alta de la tabla, mientras que Caracas no trasladó su envión de la Copa Sudamericana a un Torneo Apertura en el que aun no gana su primer encuentro.

0- Caracas: Frankarlos Benítez, Aytor Herrera (Lucciano Reinoso, 84′), Francisco La Mantia, Luis Del Pino Mago, Jesús Yendis, Miguel Vegas (Christian Larotonda, 57′), Irving Gudiño (Juan Sebastián González, 84′), Ángel Figueroa (Chris Martínez, 72′), Robert Hernández (Juan Camilo Uribe, 57′), Michael Covea, Adrián Fernández. DT: Fernando Aristeguieta.

1- Táchira: Jesús Camargo, Franco Provenzano (Wilder Wilches, 75′), Guillermo Fratta, Pablo Camacho, Juan David Sánchez, Agustín Pérez (Brayan Palmezano, 89′), Carlos Calzadilla (Oscar Hernández, 60′), Carlos Sosa, Adalberto Peñaranda (Luis Zúñiga, 75′), Luis González (Heiderber Ramírez, 60′), Rodrigo Pollero. DT: Álvaro Recoba.

Goles: Guillermo Fratta 25′.

Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo).

Amonestados: Robert Hernández, Gudiño, Mago, Uribe – Peñaranda, Ramírez, Camacho, Pérez, Oscar Hernández.

Estadio: Olímpico, Caracas.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Deportivo Táchira