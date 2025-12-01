Deportivo Táchira anunció los primeros movimientos en su plantilla

Este lunes, el Deportivo Táchira oficializó dos altas y siete bajas de cara a la Temporada 2026 y la Copa Libertadores.

El aurinegro anunció a Adrián Montañez como su primera incorporación para la nueva campaña. El zaguero firmó hasta 2027 y regresará al club donde inició su carrera profesional tras un paso por el Real Cartagena colombiano.

A continuación, el cuadro andino informó el fichaje del zaguero uruguayo Guillermo Fratta. De 30 años, cuenta con experiencia en cuadros como Defensor Sporting, Danubio, Gimnasia La Plata y Deportivo Cuenca. Su equipo más reciente fue Montevideo City Torque.

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Las salidas confirmadas por el conjunto tachirense fueron las de los argentinos Lucas Acevedo, Lucas Cano y Mauro Maidana, junto a los criollos Roberto Rosales, Daniel Saggiomo, Juan Carlos Ortiz y Diomar Díaz.

Bajo la dirección técnica del uruguayo Álvaro Recoba, se espera que durante diciembre arranque la preparación para la doble competición en el primer semestre del próximo año.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo