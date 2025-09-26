Definidos los semifinalistas de Libertadores y Sudamericana

La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana conocieron a sus semifinalistas esta semana, con la presencia de tres brasileños, dos argentinos, dos ecuatorianos y un chileno.

En la Libertadores, el martes, Racing aseguró su boleto tras vencer al también argentino Vélez Sarsfield 1-0. Con un global de 2-0, el vigente campeón de la Sudamericana y la Recopa Sudamericana avanzó a la siguiente ronda.

El miércoles, Palmeiras alcanzó una nueva semifinal en el ciclo de Abel Ferreira, con un luchado triunfo 3-1 ante River Plate. El global fue 5-2, aunque solo se amplió en los minutos finales de la vuelta.

El jueves, Liga de Quito volvió a despachar a otro brasileño, tras superar 0-1 a Sao Paulo, global 3-0. El elenco ecuatoriano eliminó al campeón defensor Botafogo en los octavos de final. Nahuel Ferraresi no fue convocado por lesión.

La última llave de cuartos fue a los penales, con un 2-2 en el global tras el triunfo 1-0 de Estudiantes de La Plata. Flamengo superó el obstáculo con un 2-4 en la tanda.

Copa Libertadores 2025 – Semifinales (21 al 30 octubre)

LDU Quito (ECU) vs. Palmeiras (BRA)

Flamengo (BRA) vs. Racing (ARG)

En la Sudamericana, el martes, Lanús igualó 1-1 de visita en el Maracaná ante Fluminense y pasó con un global de 2-1. Yeferson Soteldo no vio acción en el cuadro carioca.

El miércoles, Atlético Mineiro clasificó con un agónico triunfo 1-0 ante Bolívar. El global fue de 3-2 para el único brasileño que siguió en carrera en el segundo certamen continental.

Independiente del Valle levantó un déficit de dos goles de la ida y venció 0-2 a Once Caldas, para con un global 2-2 vencer en los penales 4-5.

El jueves se definió la última llave de cuartos. Universidad de Chile -como local sin público en Coquimbo por la sanción de Conmebol tras la serie de octavos con Independiente- despachó 2-1 a Alianza Lima, mismo marcador en el global.

Copa Sudamericana 2025 – Semifinales (21 al 30 octubre)

Universidad de Chile (CHI) vs. Lanús (ARG)

Independiente del Valle (ECU) vs. Atlético Mineiro (BRA)

