Caracas perdió el invicto en la Sudamericana

Caracas FC cerró la fase de grupos de la Copa Sudamericana con una derrota en el estadio Olímpico 1-3 ante Botafogo.

El club rojo llegó al partido clasificado y sin derrotas, pero el elenco brasileño -pese a jugar con suplentes- remontó en la segunda parte para asegurar la mejor campaña de la actual ronda.

Aunque tuvo que agotar dos variantes en el período inicial por lesiones, el Caracas se adelantó en el minuto 36, con un autogol de Chris Ramos.

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El propio Ramos consiguió el empate en el 61. Kauan Toledo en el 71 puso en ventaja a la visita.

Juan Sebastián González estuvo cerca del empate con un tiro en el palo en el tiempo adicional y en la jugada siguiente -en el 90+2- llegó el tercer gol del elenco carioca, por medio de Joaquín Correa.

El conjunto avileño terminó segundo del Grupo E con 9 puntos y ahora esperará a conocer este jueves su rival en el playoff de octavos de final.

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Foto: Prensa Caracas FC