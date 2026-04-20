Caracas FC se quedó sin chance ir a los cuadrangulares

Este lunes se jugaron tres partidos de la penúltima jornada del Torneo Apertura 2026 de la primera división.

Zamora FC y Caracas FC empataron 1-1. El club rojo se adelantó por medio de Jesús Yendis en el 45+1 e Isaí Valladares emparejó en el 90+1.

El resultado dejó matemáticamente sin opción al Caracas de cara a la clasificación a la Fase Final, a falta de una fecha.

Carabobo FC goleó 6-3 a Anzoátegui FC. Edson Castillo en el 23 y Eric Ramírez en el 25 adelantaron al local. Descontó el colombiano Antony Velasco en el 44.

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Yohandry Orozco en el 51, Juan Camilo Pérez en el 56, el colombiano Joshuan Berríos en el 68 y Maurice Cova en el 81 ampliaron por el elenco valenciano. Descontaron Lisandro Pérez en el 86 y Henry Plazas de penal en el 90+1.

En la noche, Deportivo La Guaira y Portuguesa FC igualaron 0-0.

La jornada 12 cerrará este martes con el encuentro Academia Puerto Cabello-Trujillanos FC.

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Foto: Prensa Caracas FC