Caracas FC clasificó a los playoffs de Copa Sudamericana

Con un 1-1 de visita ante Racing, Caracas FC consiguió el punto que le faltaba y avanzó de ronda en la Copa Sudamericana.

En un Cilindro de Avellaneda sin público por sanción, el club rojo garantizó el boleto a los playoffs de octavos como segundo del Grupo E.

En el primer minuto, Michael Covea envió un pase al área y Gabriel Rojas marcó en propia puerta.

Racing pasó de inmediato al ataque y empató en el 5, con un remate de Gastón Martirena al palo zurdo de Frankarlos Benítez.

El portero evitó el segundo en un cabezazo de Marco Di Cesare. En el 37, un penal otorgado tras la revisión del árbitro Jhon Ospina en el VAR fue cambiado por gol por Adrián Martínez.

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En la segunda etapa, el cuadro argentino mantuvo la iniciativa pero gradualmente Caracas se atrevió a más.

Matías Tagliamonte respondió ante una chilena de Juan Sebastián González y cabezazos de los centrales avileños. Sin embargo, en la siguiente acción -minuto 74- falló al intentar sacar la pelota debajo de su arco e Irving Gudiño anotó la igualdad.

La Academia tuvo al menos una más con Martínez, en la desesperación de evitar la eliminación.

Caracas mantuvo el invicto en la competición continental y con 9 puntos amarró el segundo puesto del grupo. Ahora aguardará definir la próxima semana, en la sexta fecha, contra cuál tercero de la Copa Libertadores se medirá en la siguiente ronda.

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Foto: Prensa Caracas FC