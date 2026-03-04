Caracas FC amarró su boleto a los grupos de Sudamericana

Caracas FC venció en penales a Metropolitanos FC y aseguró su presencia en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

El partido en los 90 minutos terminó 0-0 pero en la tanda de penales el club avileño se impuso 4-3.

El cuadro rojo tuvo mejor presencia que su rival en la primera parte, pero el portero Yhonattan Yustiz mantuvo a raya al local con varias intervenciones, en especial una ante un cabezazo de Adrián Fernández.

En la segunda etapa se dio un intercambio ofensivo aunque con el paso de los minutos fue evidente que de nuevo el clasificado venezolano saldría en penales.

Nicolás Fedor falló el primer cobro de la visita y Frankarlos Benítez tapó el de Kavier Ortiz. Pese a que Luis Del Pino Mago falló su ejecución, Caracas avanzó a los grupos por segundo año al hilo.

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0(4)- Caracas: Frankarlos Benítez; Eduardo Fereira, Francisco La Mantia, Luis Del Pino Mago, Jesús Yendis; Irving Gudiño, Christian Larotonda (Luis Maestre, 70′), Robert Hernández (Charly Vegas, 56′), Ángel Figueroa (Mauricio Márquez, 78′), Michael Covea (Juan Camilo Uribe, 70′); Adrián Fernández (Lucciano Reinoso, 78′). DT: Fernando Aristeguieta.

0(3)- Metropolitanos: Yhonattan Yustiz; Ely Valderrey (Robert Garcés, 90+2′), Francisco Manenti, Yolfran Caricote, Isaac Ramírez; George Ayine, David Zalzman (Rafael Sangiovani, 81′), Richard Figueroa (Sneider Navarro, 65′), Saimon Ramírez; Nicolás Fedor, Kavier Ortiz. DT: Francesco Stifano.

Penales: Maestre (gol), Márquez (gol), Mago (alto), Reinoso (gol), La Mantia (gol) – Fedor (alto), Ortiz (tapado), Saimon Ramírez (gol), Ayine (gol), Garcés (gol).

Árbitro: Carlos Betancur (Colombia).

Amonestados: Figueroa, Mago, La Mantia – Caricote, Isaac Ramírez.

Estadio: Olímpico, Caracas.

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Foto: Ovacion.pe