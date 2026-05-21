Carabobo repitió el triunfo contra Blooming

Carabobo FC venció 0-2 a Blooming en Santa Cruz y definirá su continuidad en la Copa Sudamericana en la jornada final.

El equipo boliviano intentó llevar la iniciativa, pero tuvo un fallo en la salida que no dejó pasar Eric Ramírez en el minuto 11.

En el primer tiempo se alternaron las intentonas ofensivas y Blooming no pudo concretar para llegar a la igualdad.

Carabobo encarriló el resultado con un remate en la entrada del área de Sebastián Mendoza en el 56.

El local echó el resto en el tramo final pero dos tiros en los palos evitaron que el vinotinto regional viese caer su puerta.

Carabobo llegó a 9 puntos y es segundo del Grupo H. En la última fecha visitará a RB Bragantino, con el triunfo o el empate como resultado válido para estar en los playoffs de octavos. Si gana y River Plate pierde terminará en el primer lugar.

Loading...

0- Blooming: Braulio Uraezaña; Marc Enoumba, José María Carrasco, Julio Vila, Mauricio Cabral; Juan Mercado (Saúl Severiche, 62′), Auli Oliveros (Bayron Garcés, 62′), Jeyson Chura (Miguel Villarroel, 46′), Roberto Hinojosa, Guilmar Centella (Roberto Melgar, 71′); Anthony Vásquez (César Menacho, 71′). DT: Erwin Sánchez.

2- Carabobo: Lucas Bruera; Leonardo Aponte, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Alexander González, Sebastián Mendoza (Loureins Martínez, 77′), Matías Núñez, Juan Camilo Pérez; Edson Alejandro Tortolero (Maurice Cova, 71′), Joshuan Berríos (Yohandry Orozco, 77′), Eric Ramírez (Dimas Meza, 90′). DT: Daniel Farías.

Goles: Eric Ramírez 11′ Sebastián Mendoza 56′.

Árbitro: Mathías De Armas (Uruguay).

Amonestados: Mercado, Cabral – Mendoza.

Estadio: Tahuichi Aguilera, Santa Cruz, Bolivia.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo