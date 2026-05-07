Carabobo perdió en la última jugada contra River

Carabobo FC cayó 1-2 ante River Plate en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El equipo vinotinto sufrió buena parte de la noche del Misael Delgado y se mantuvo en el partido por la actuación de su arquero y las deficiencias de la visita.

River dominó la primera mitad y contó con la oportunidad de reflejarlo en el marcador con un penal ejecutado por Juan Fernando Quintero y detenido por Lucas Bruera.

El portero tuvo más intervenciones de importancia antes del medio tiempo. Además, Carabobo perdió a Edson Castillo por expulsión en el minuto 45+4, luego de una revisión de VAR.

El presagio era complejo para la segunda parte y River pareció encaminado a cumplirlo cuando Maximiliano Meza anotó con un cabezazo a la salida de un córner en el 59.

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Sin embargo, el local se las arregló para llevar peligro en los minutos siguientes, hasta que obtuvo un penal a favor y Matías Núñez lo anotó en el 77.

El portero millonario Santiago Beltrán fue expulsado en el 86, también vía VAR. Fue la oportunidad de hacer historia para Carabobo, pero no la aprovechó.

En el 90+7, en la última acción de la noche, un pase desde el campo propio de Facundo González dejó a Maximiliano Salas mano a mano con Bruera para batirlo por arriba.

Carabobo tiene 6 puntos en 4 fechas del Grupo H y definirá uno de los dos boletos a las siguientes rondas con RB Bragantino, luego de que River asegurase el otro.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo