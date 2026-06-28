Canadá logró inédito pase a octavos de final

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 iniciaron este domingo con el triunfo de Canadá ante Sudáfrica.

El elenco norteamericano venció 0-1 con un gol de Stephen Eustáquio en el minuto 90+2, en un compromiso en el que tuvo mayores intenciones ofensivas que su rival africano.

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El compromiso fue el primero en la historia de los Mundiales que un anfitrión disputó en otro país sede. Los Canucks ganaron en Los Angeles.

Canadá, que ya garantizó su mejor actuación mundialista de todos los tiempos, se medirá en octavos al vencedor este lunes entre Países Bajos y Marruecos.

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Foto: Yahoo