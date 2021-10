Calendarios de la Fase Final A y B de la Temporada 2021

El domingo 31 de octubre iniciará la Fase Final A de la Temporada 2021, instancia que incluirá los clásicos entre Caracas FC y Deportivo Táchira en la tercera y octava jornada.

La Fase Final B se pondrá en marcha un día antes.

Calendario de la Fase Final A

Jornada 1 – Domingo 31 octubre

Caracas FC vs. Deportivo La Guaira – Olímpico – 3:00 pm

Deportivo Táchira vs. Monagas SC – Pueblo Nuevo – 5:30 pm

Deportivo Lara vs. Estudiantes de Mérida – Farid Richa – 8:00 pm

Jornada 2 – Miércoles 3 noviembre

Deportivo La Guaira vs. Deportivo Táchira – Olímpico – 4:00 pm

Estudiantes de Mérida vs. Caracas FC – Metropolitano – 6:15 pm

Monagas SC vs. Deportivo Lara – Monumental – 8:30 pm

Jornada 3 – Domingo 7 noviembre

Estudiantes de Mérida vs. Monagas SC – Metropolitano – 3:00 pm

Caracas FC vs. Deportivo Táchira – Olímpico – 5:30 pm

Deportivo Lara vs. Deportivo La Guaira – Farid Richa – 8:00 pm

Jornada 4 – Miércoles 10 noviembre

Deportivo La Guaira vs. Estudiantes de Mérida – Olímpico – 4:00 pm

Monagas SC vs. Caracas FC – Monumental – 6:15 pm

Deportivo Táchira vs. Deportivo Lara – Pueblo Nuevo – 8:30 pm

Jornada 5 – Domingo 14 noviembre

Estudiantes de Mérida vs. Deportivo Táchira – Metropolitano – 3:00 pm

Monagas SC vs. Deportivo La Guaira – Monumental – 5:15 pm

Deportivo Lara vs. Caracas FC – Farid Richa – 7:30 pm

Jornada 6 – Miércoles 17 noviembre

Estudiantes de Mérida vs. Deportivo Lara – Metropolitano – 4:00 pm

Deportivo La Guaira vs. Caracas FC – Olímpico – 6:15 pm

Monagas SC vs. Deportivo Táchira – Monumental – 8:30 pm

Jornada 7 – Miércoles 24 noviembre

Deportivo Táchira vs. Deportivo La Guaira – Pueblo Nuevo – 4:00 pm

Caracas FC vs. Estudiantes de Mérida – Olímpico – 6:15 pm

Deportivo Lara vs. Monagas SC – Farid Richa – 8:30 pm

Jornada 8 – Domingo 28 noviembre

Deportivo La Guaira vs. Deportivo Lara – Olímpico – 3:00 pm

Deportivo Táchira vs. Caracas FC – Pueblo Nuevo – 5:30 pm

Monagas SC vs. Estudiantes de Mérida – Monumental – 8:00 pm

Jornada 9 – Miércoles 1 diciembre

Estudiantes de Mérida vs. Deportivo La Guaira – Metropolitano – 4:00 pm

Caracas FC vs. Monagas SC – Olímpico – 6:15 pm

Deportivo Lara vs. Deportivo Táchira – Farid Richa – 8:30 pm

Jornada 10 – Domingo 5 diciembre

Caracas FC vs. Deportivo Lara – Olímpico – 3:00 pm

Deportivo Táchira vs. Estudiantes de Mérida – Pueblo Nuevo – 5:15 pm

Deportivo La Guaira vs. Monagas SC – Olímpico – 7:30 pm

Loading...

Calendario de la Fase Final B

Jornada 1 – Sábado 30 octubre

Atlético Venezuela vs. Metropolitanos FC – Brígido Iriarte – 3:00 pm

Portuguesa FC vs. Aragua FC – José Antonio Páez – 5:15 pm

Academia Puerto Cabello vs. Hermanos Colmenárez – La Bombonerita – 7:30 pm

Jornada 2 – Martes 2 noviembre

Aragua FC vs. Academia Puerto Cabello – Hermanos Ghersi – 4:00 pm

Metropolitanos FC vs. Portuguesa FC – Olímpico – 6:15 pm

Hermanos Colmenárez vs. Atlético Venezuela – La Carolina – 8:30 pm

Jornada 3 – Sábado 6 noviembre

Atlético Venezuela vs. Portuguesa FC – Brígido Iriarte – 3:00 pm

Hermanos Colmenárez vs. Aragua FC – La Carolina – 5:15 pm

Academia Puerto Cabello vs. Metropolitanos FC – La Bombonerita – 7:30 pm

Jornada 4 – Martes 9 noviembre

Aragua FC vs. Atlético Venezuela – Hermanos Ghersi – 4:00 pm

Portuguesa FC vs. Academia Puerto Cabello – José Antonio Páez – 6:15 pm

Metropolitanos FC vs. Hermanos Colmenárez – Olímpico – 8:30 pm

Jornada 5 – Sábado 13 noviembre

Aragua FC vs. Metropolitanos FC – Hermanos Ghersi – 4:00 pm

Hermanos Colmenárez vs. Portuguesa FC – La Carolina – 6:15 pm

Academia Puerto Cabello vs. Atlético Venezuela – La Bombonerita – 8:30 pm

Jornada 6 – Martes 16 noviembre

Aragua FC vs. Portuguesa FC – Hermanos Ghersi – 4:00 pm

Metropolitanos FC vs. Atlético Venezuela – Olímpico – 6:15 pm

Hermanos Colmenárez vs. Academia Puerto Cabello – La Carolina – 8:30 pm

Jornada 7 – Martes 23 noviembre

Atlético Venezuela vs. Hermanos Colmenárez – Brígido Iriarte – 3:00 pm

Portuguesa FC vs. Metropolitanos FC – José Antonio Páez – 5:15 pm

Academia Puerto Cabello vs. Aragua FC – La Bombonerita – 7:30 pm

Jornada 8 – Sábado 27 noviembre

Aragua FC vs. Hermanos Colmenárez – Hermanos Ghersi – 4:00 pm

Portuguesa FC vs. Atlético Venezuela – José Antonio Páez – 6:15 pm

Metropolitanos FC vs. Academia Puerto Cabello – Olímpico – 8:30 pm

Jornada 9 – Martes 30 noviembre

Atlético Venezuela vs. Aragua FC – Brígido Iriarte – 3:00 pm

Hermanos Colmenárez vs. Metropolitanos FC – La Carolina – 5:15 pm

Academia Puerto Cabello vs. Portuguesa FC – La Bombonerita – 7:30 pm

Jornada 10 – Sábado 4 diciembre

Atlético Venezuela vs. Academia Puerto Cabello – Brígido Iriarte – 3:00 pm

Portuguesa FC vs. Hermanos Colmenárez – José Antonio Páez – 5:15 pm

Metropolitanos FC vs. Aragua FC – Olímpico – 7:30 pm

Lavinotinto.com

Foto: Archivo