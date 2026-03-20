Calendario de los equipos venezolanos en los grupos de Sudamericana

La Conmebol divulgó este viernes el calendario de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, en la que participarán Caracas FC, Carabobo FC y Academia Puerto Cabello.
Los tres conjuntos iniciarán y cerrarán sus grupos ante rivales brasileños. El 8 de abril, Puerto Cabello será el primero en jugar, en casa ante Atlético Mineiro.
Al igual que los dos equipos de Copa Libertadores, los representantes nacionales cerrarán esta instancia el 27 de mayo.
Caracas será local en el estadio Olímpico de la UCV, mientras que Carabobo y el elenco fortinero lo harán en el Misael Delgado de Valencia.
Calendario de los equipos venezolanos en la Copa Sudamericana 2026
Miércoles 8 abril – Academia Puerto Cabello vs. Atlético Mineiro – Valencia – 10:00 pm
Jueves 9 abril – Botafogo vs. Caracas FC – Rio de Janeiro – 6:00 pm
Jueves 9 abril – Carabobo FC vs. RB Bragantino – Valencia – 8:30 pm
Miércoles 15 abril – Caracas FC vs. Independiente Petrolero – Caracas – 6:00 pm
Miércoles 15 abril – River Plate vs. Carabobo FC – Buenos Aires – 8:30 pm
Jueves 16 abril – Cienciano vs. Academia Puerto Cabello – Cusco – 10:00 pm
Miércoles 29 abril – Caracas FC vs. Racing – Caracas – 6:00 pm
Miércoles 29 abril – Juventud vs. Academia Puerto Cabello – Montevideo – 6:00 pm
Jueves 30 abril – Carabobo FC vs. Blooming – Valencia – 6:00 pm
Martes 5 mayo – Independiente Petrolero vs. Caracas FC – Sucre – 6:00 pm
Martes 5 mayo – Academia Puerto Cabello vs. Cienciano – Valencia – 8:30 pm
Jueves 7 mayo – Carabobo FC vs. River Plate – Valencia – 8:30 pm
Jueves 21 mayo – Academia Puerto Cabello vs. Juventud – Valencia – 6:00 pm
Jueves 21 mayo – Racing vs. Caracas FC – Avellaneda – 8:00 pm
Jueves 21 mayo – Blooming vs. Carabobo FC – Santa Cruz – 8:30 pm
Miércoles 27 mayo – Atlético Mineiro vs. Academia Puerto Cabello – Belo Horizonte – 6:00 pm
Miércoles 27 mayo – Caracas FC vs. Botafogo – Caracas – 6:00 pm
Miércoles 27 mayo – RB Bragantino vs. Carabobo FC – Bragança Paulista – 8:30 pm
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Calendario sujeto a modificación
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Foto: Prensa Caracas FC