Brasil y Paraguay ya están entre los 16 mejores

La segunda jornada de los dieciseisavos de final arrojó este lunes definiciones por penales y dos selecciones sudamericanas clasificadas.

Brasil superó 2-1 a Japón. Kaishu Sano abrió el marcador en el minuto 29, pero la Canarinha remontó tras un primer tiempo dubitativo con Casemiro en el 56 y Gabriel Martinelli en el 90+5.

Paraguay venció en penales 3-4 a Alemania en uno de los batacazos del Mundial 2026. Julio Enciso adelantó a la Albirroja en el 42 y Kai Havertz igualó en el 54.

Tras un ejercicio de resistencia y un 1-1, el cuadro guaraní se impuso en la tanda con dos cobros tapados por Orlando Gill y a pesar de desperdiciar una ventaja de dos en el cuarto y quinto turno.

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Marruecos batió en penales 2-3 a Países Bajos. En un duelo en el que el elenco africano tuvo mejores ocasiones el resultado fue 1-1. Cody Gakpo marcó por el once europeo en el 72 e Issa Diop emparejó en el 90+1.

En la tanda hubo hasta cuatro penales desviados o a los palos entre ambos conjuntos, pero Bono detuvo el quinto cobro neerlandés. Marruecos se medirá a Canadá en octavos.

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Foto: Yahoo