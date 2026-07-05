Brasil se despidió ante Noruega

La jornada dominical de los octavos de final del Mundial 2026 marcó la eliminación de otra selección sudamericana.

Noruega superó 1-2 a Brasil. El cuadro amazónico falló un penal con Bruno Guimaraes en el primer tiempo y un doblete de Erling Haaland, en los minutos 79 y 90, marcó la primera presencia nórdica en cuartos de final en su historia.

Neymar descontó de penal en el 90+10. Brasil sufrió su eliminación más tempranera en una Copa del Mundo desde 1990.

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Inglaterra venció 2-3 a México. En un partido emocionante, Jude Bellingham adelantó al elenco europeo con tantos en el 36 y 38. Descontó Julián Quiñones en el 42.

La escuadra británica se quedó con uno menos por la expulsión de Jarell Quansah pero Harry Kane marcó el tercero de penal en el 60. Raúl Jiménez acercó de penal en el 69.

Noruegos e ingleses se medirán el sábado en una de las llaves de cuartos.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo