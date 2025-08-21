Buscar
Botafogo de Savarino eliminado de la Libertadores

21 de agosto, 2025

El Botafogo de Jefferson Savarino se despidió de la Copa Libertadores 2025 al ser superado en los octavos de final por la Liga de Quito.

El volante fue titular y disputó 67 minutos, en la derrota 2-0 del cuadro brasileño ante el ecuatoriano.

Botafogo, campeón de la edición 2024 del torneo, quedó eliminado con un global de 2-1.

Savarino cerró su participación en la Copa con 5 partidos disputados, todos como titular, sin goles anotados y 2 asistencias.

LDU, por el momento el único no argentino o brasileño entre los ocho mejores de la actual edición, se medirá en cuartos de final al Sao Paulo.

