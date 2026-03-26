Bolivia siguió en carrera por el Mundial 2026

Este jueves se disputaron los encuentros semifinales del repechaje para el Mundial 2026, con Bolivia avanzando a la ronda final.

El representante de Conmebol remontó su partido en Monterrey ante Surinam y venció 2-1, con lo que definirá ante Irak el cupo a la cita universal.

Luego de un primer tiempo sin puntería, el cuadro de Concacaf se adelantó por medio de Liam Van Gelderen en el minuto 48. La Verde reaccionó y marcó con Miguel Paniagua en el 72 y Miguel Terceros de penal en el 79.

El equipo dirigido por Oscar Villegas resistió en los minutos finales y ahora buscará el martes su primer Mundial en más de tres décadas.

La otra serie del repechaje intercontinental iniciará con el duelo entre Nueva Caledonia y Jamaica en Guadalajara.

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En Europa quedaron definidos los cuatro cruces que dirimirán sus últimos pasajes a la Copa del Mundo.

En la Llave A, Italia despachó 2-0 a Irlanda del Norte y enfrentará en la final a Bosnia y Herzegovina, que superó en penales a Gales tras igualar 1-1.

En la Llave B, Suecia venció 1-3 a Ucrania y será rival de Polonia, tras remontar 2-1 ante Albania.

En la Llave C, Kosovo dio la campanada 3-4 ante Eslovaquia e irá ante Turquía, que triunfó 1-0 ante Rumania.

En la Llave D, Dinamarca goleó 4-0 a Macedonia del Norte y definirá el boleto con República Checa, que avanzó en los penales tras el 2-2 con Irlanda.

Lavinotinto.com

Foto: FIFA