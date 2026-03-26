Buscar
Suscríbete
Suscríbete a nuestro boletín

Mantente al tanto de lo último en lavinotinto.com

Bolivia siguió en carrera por el Mundial 2026

26 de marzo, 2026

Este jueves se disputaron los encuentros semifinales del repechaje para el Mundial 2026, con Bolivia avanzando a la ronda final.

El representante de Conmebol remontó su partido en Monterrey ante Surinam y venció 2-1, con lo que definirá ante Irak el cupo a la cita universal.

Luego de un primer tiempo sin puntería, el cuadro de Concacaf se adelantó por medio de Liam Van Gelderen en el minuto 48. La Verde reaccionó y marcó con Miguel Paniagua en el 72 y Miguel Terceros de penal en el 79.

El equipo dirigido por Oscar Villegas resistió en los minutos finales y ahora buscará el martes su primer Mundial en más de tres décadas.

La otra serie del repechaje intercontinental iniciará con el duelo entre Nueva Caledonia y Jamaica en Guadalajara.

Loading...

En Europa quedaron definidos los cuatro cruces que dirimirán sus últimos pasajes a la Copa del Mundo.

En la Llave A, Italia despachó 2-0 a Irlanda del Norte y enfrentará en la final a Bosnia y Herzegovina, que superó en penales a Gales tras igualar 1-1.

En la Llave B, Suecia venció 1-3 a Ucrania y será rival de Polonia, tras remontar 2-1 ante Albania.

En la Llave C, Kosovo dio la campanada 3-4 ante Eslovaquia e irá ante Turquía, que triunfó 1-0 ante Rumania.

En la Llave D, Dinamarca goleó 4-0 a Macedonia del Norte y definirá el boleto con República Checa, que avanzó en los penales tras el 2-2 con Irlanda.

Lavinotinto.com
Foto: FIFA

Share
Tweet
Share
Share
Lea también