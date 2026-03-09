Barinas, Dynamo y Miranda punteros en la segunda división

Entre el sábado y el domingo se disputaron los partidos correspondientes a la tercera jornada de la Temporada 2026 de la segunda división.

En el Grupo Centro Occidental, Real Frontera superó 3-1 a Atlético El Vigía. Los goles tachirenses fueron de Paúl Durán en el minuto 45+2, Johandry Hidalgo en el 67 y Jhonatan Restrepo en el 81. Luis Arenas marcó por la visita en el 5.

Deportivo Lara y Yaracuyanos FC empataron 1-1. Luis Álvarez adelantó a los de Sorte en el 68 y Luis Annese igualó en el 90+5.

El domingo, Ureña SC triunfó 1-2 sobre Zamora FC B. Los goles azucareros fueron de Jhon Valverde en el 21 y Jesús Colina en el 80. Por el filial zamorano marcó Stiven Valencia en el 65.

El domingo, Atlético Barinas ganó 1-2 ante Academia Puerto Cabello B. Roswar Olivera en el 12 y Yehová Osorio en el 16 marcaron por el elenco llanero, descontó por el local Diego Osorio en el 90+3.

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Barquisimeto SC tuvo fecha libre.

Barinas es el puntero del grupo con 6 puntos, seguido de Lara y Ureña con 5.

En el Grupo Oriental, Monagas SC B venció 1-0 a Marítimo de La Guaira. El tanto fue de John David Mancilla en el minuto 80.

Aragua FC ganó 2-1 ante Bolívar SC. Por el aurirrojo anotaron Leonardo Ruiz en el 10 y Romeo Di Modugno en el 41. Por el visitante lo hizo William Arismendi en el 77.

Dynamo Puerto se impuso 1-3 ante Mineros de Guayana. Los goles fueron de Arian Moreno de penal en el 14, Carlos Hernández en el 29 y Máximo Arrioja en el 90+1. Por el negriazul marcó César González en el 21.

El domingo, Deportivo Miranda triunfó 0-2 ante Ávila FC. Shola Oduoye en el 27 y Radamés Davis en el 55 marcaron los goles.

Dynamo y Miranda están al frente de la zona con 6 puntos cada uno.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Yaracuyanos FC