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Barcelona de Contreras avanzó en la Libertadores

25 de febrero, 2026

El Barcelona SC se impuso en los penales como visitante ante Argentinos Juniors y consiguió el boleto a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

José David Contreras disputó todo el partido, en el triunfo 0-1 del cuadro ecuatoriano ante el argentino.

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El elenco de Guayaquil superó la Fase 2 con un triunfo 4-5 en los penales. Contreras tapó uno de los cobros.

El equipo dirigido por César Farías se medirá al Botafogo brasileño por un cupo en la fase de grupos, abriendo la serie como local.

Lavinotinto.com
Foto: Imago Images

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