Argentina y Colombia cerraron los clasificados a octavos

El cuadro de los clasificados a los octavos de final del Mundial 2026 se cerró este viernes, con la presencia de dos selecciones sudamericanas.

Argentina venció 3-2 a Cabo Verde en el tiempo extra. El vigente campeón se adelantó con Lionel Messi en el minuto 29 pero Deroy Duarte igualó en el 59.

En la prórroga marcó Lisandro Martínez en el 92 mas el combativo elenco africano empató con Sidny Lopes Cabral en el 103. La diferencia llegó con un autogol de Diney en el 111.

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Colombia superó 1-0 a Ghana en el duelo que completó la ronda de dieciseisavos. El tanto de la diferencia fue de Jhon Arias en el 14.

Egipto ganó en penales ante Australia 2-4 y será el rival de Argentina. El partido terminó 1-1 con tantos de Emam Ashour en el 13 y autogol de Mohamed Hany en el 55. En la tanda, los cobradores africanos no fallaron mientras que Harry Suttar y Lucas Herrington no acertaron por los aussies.

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Foto: Afa.com.ar