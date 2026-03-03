Academia Puerto Cabello superó a Monagas en los penales

El primer representante venezolano confirmado a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 es Academia Puerto Cabello, que venció en penales a Monagas SC.

En los 90 minutos, el resultado fue un soso 0-0, mientras que en la tanda el elenco carabobeño ganó 5-3.

El equipo que ofició como local en el Misael Delgado tuvo más la pelota pero las ocasiones de gol en ambas áreas fueron escasas durante el primer tiempo.

En el cierre del período inicial, Puerto Cabello contó con un cabezazo de Gerardo Padrón pero fue detenido por Eduardo Lima.

La segunda mitad mantuvo el trámite poco vistoso y solo en el cierre se vio al local dueño de las acciones.

El detonante fue la expulsión de Elvis Perlaza en el minuto 78.

La más clara del cuadro fortinero llegó con un cabezazo de José Hernández Chávez al palo en el tiempo adicional.

En la tanda todos marcaron a excepción de Richard Peralta, quien envió su tiro alto, lo que le dio a Puerto Cabello el cupo a la fase de grupos.

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0 (5)- Puerto Cabello: Joel Graterol; Jefre Vargas, Jiovany Ramos, Stefan Obradovic, Roberto Rosales (Jean Castillo, 81′); Gustavo González (Harrison Contreras, 87′), Pablo Lima (Giovani Bamba, 66′), Robinson Flores (Jhon Marchán, 87′), Daniel Saggiomo (José Hernández Chávez, 66′), Gerardo Padrón; Edwuin Pernía. DT: Eduardo Saragó.

0 (3)- Monagas: Eduardo Lima; Elvis Perlaza, Marcos Maitán, Felipe Jaramillo, Richard Peralta, Joyce Ossa; Jean Colorado, Henrry Díaz (Cristian Ramírez, 70′), Jeferson Caraballo (Santiago Natera, 81′); Franklin González (Ronald Rodríguez, 57′; Yulwuis Pérez, 81′), Fernando Basante. DT: Octavio Zambrano.

Penales: Pernía (gol), Contreras (gol), Hernández Chávez (gol), Bamba (gol), Castillo (gol) – Jaramillo (gol), Ossa (gol), Basante (gol), Peralta (alto).

Árbitro: Gery Vargas ( Bolivia).

Expulsados: Elvis Perlaza (78′, doble amonestación).

Amonestados: Padrón – Caraballo, Maitán, Perlaza.

Estadio: Misael Delgado, Valencia.

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Foto: Conmebol