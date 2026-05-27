Academia Puerto Cabello quedó último de grupo

Academia Puerto Cabello se despidió de la Copa Sudamericana tras perder 1-0 en su visita al Atlético Mineiro.

El cuadro fortinero arrancó la jornada final del Grupo B como puntero, pero la caída lo relegó al último lugar.

En la primera mitad, el conjunto local pasó dificultades para imponer su juego, aunque tuvo más la pelota, por lo que fue un período de pocas ocasiones.

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La actitud atleticana mejoró en la segunda etapa y en el minuto 61, Bernard marcó el único gol con un tiro desde fuera del área ajustado al palo derecho de Joel Graterol.

Puerto Cabello tuvo una tibia reacción, pese a que la derrota era el único resultado que lo eliminaba de la Copa.

La despedida se confirmó con el empate entre Cienciano y Juventud, con lo que el escuadrón carabobeño cerró con 7 puntos y como colista de su zona.

Lavinotinto.com

Foto: Atletico.com.br