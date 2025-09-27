Buscar
Yerson Chacón regresó con gol

27 de septiembre, 2025

El AEK Larnaca de Yerson Ronaldo Chacón goleó al Krasava ENY, en la quinta jornada de la liga de Chipre.

El volante ingresó en el minuto 66 y en el 71 anotó el tercer gol, en el triunfo 0-4 de su equipo fuera de casa.

Chacón marcó su primer tanto en 3 partidos de la actual campaña. El criollo regresó a la acción tras la conmoción sufrida hace un par de semanas en el duelo ante el Anorthosis.

AEK está en el tercer lugar de la clasificación, con 10 puntos en 5 compromisos.

José Romo fue titular y jugó hasta el minuto 90+2, en la victoria del Akritas 0-2 ante el AEL Limassol. El cuadro del delantero es octavo con 7 puntos.

Lavinotinto.com
Foto: Aek.com.cy

