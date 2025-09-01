Yangel Herrera jugará en la Real Sociedad

Real Sociedad, conjunto de la primera división española, anunció el fichaje del mediocampista Yangel Herrera.

«La Real Sociedad y el Girona FC han llegado a un acuerdo para el traspaso de Yangel Herrera al club txuri urdin«, publicó el elenco vasco en su sitio oficial.

«La entidad guipuzcoana ha llegado a un acuerdo con el futbolista venezolano hasta el final de la temporada 2029-2030«, agregó el comunicado.

Herrera cerró así un ciclo de tres años en el Girona y se mantendrá en la liga española, donde también vistió las camisetas del Huesca, Granada y Espanyol.

