Williams Lugo debutó con dos asistencias en el Persik indonesio

El Persik de Williams Lugo superó al Malut United en la quinta fecha de la liga de Indonesia.

El volante fue titular, disputó 57 minutos y dio las asistencias de los dos goles del triunfo 2-1 de su equipo.

Lugo debutó en este encuentro con el cuadro asiático. Para el venezolano es su segunda experiencia en la competición, tras militar la pasada campaña en el PSBS.

Persik está en el sexto lugar de la clasificación de la Super League indonesia, con 7 puntos en 5 encuentros.

Foto: Persikfc.id