Valiño: “No tenemos que caernos”

La Vinotinto sub-23 abrió el Preolímpico con un empate ante Bolivia, en un partido en el que sufrió fallas defensivas.

“La realidad nos marca que cometimos errores defensivos, que los pagamos caro“, sintetizó el seleccionador Ricardo Valiño en rueda de prensa.

“En el primer tiempo no entramos bien al partido, estuvimos imprecisos, tuvimos llegadas a partir de arrestos individuales. Nos despierta un poco el gol de Bolivia, cuando nos conectamos el equipo juega bien“, resumió el período inicial el estratega argentino.

“En el segundo tiempo, donde estábamos con el control del partido, volvemos a cometer errores defensivos“, agregó Valiño.

Venezuela llegó a estar en ventaja 3-1, pero la Verde mejoró en su juego en el tramo final y se quedó con el 3-3 final.

“Sabíamos que Bolivia venía con jugadores que jugaron la última fecha de eliminatorias, que tenía un roce. Es un equipo trabajado, complejo, pero sabíamos donde podíamos hacerles daño“, analizó el entrenador respecto a su rival.

Valiño repasó la apuesta por un 4-2-3-1 inicial de la Vinotinto sub-23: “Era más agresivo que jugar con dos nueves de espalda al arco. Fuimos al 4-2-3-1 porque intentábamos generar una superioridad numérica a lo que proponía Bolivia“.

Tras alabar el apoyo del público en el Brígido Iriarte, el seleccionador adelantó los puntos a mejorar para el choque del martes con Ecuador: “Tenemos que corregir rápido en no caernos, pese a la adversidad no tenemos que caernos, y corregir algo que a veces es difícil en el fútbol como el equilibrio“.

“Dar vuelta la pagina y corregir el aparato defensivo. No me gustaron los primeros minutos, no fuimos precisos, perdimos pelotas y no tuvimos posesiones. Aquí en casa tenemos que intentar imponer condiciones desde el minuto 1, es lo que pregonamos“, cerró Valiño.

