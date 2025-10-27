Buscar
Trujillanos y Titanes vencieron en la ida de semifinales

27 de octubre, 2025

Este fin de semana se disputaron los encuentros de ida de las semifinales de la Temporada 2025 de la Liga Futve 2.

El sábado, Trujillanos FC venció 0-1 a Dynamo Puerto en Puerto La Cruz. El gol fue anotado por David Livingston en el minuto 69.

El domingo, Titanes FC goleó 3-0 a Deportivo Miranda en Guanare. Mario Álvarez en el 45+1 y Julián Rojas en el 62 y 89 marcaron por el local.

Los partidos de vuelta, en los que se definirán los equipos que irán por el título y el único ascenso deportivo a la primera división, se jugarán el próximo domingo.

Foto: Prensa Liga Futve

