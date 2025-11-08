Trujillanos venció a Titanes en la ida de la Final de la segunda división

Este sábado se disputó el partido de ida de la Final de la Temporada 2025 de la Liga Futve 2, con victoria de Trujillanos FC 1-2 ante Titanes FC.

En el partido disputado en el estadio Rafael Calles Pinto de Guanare, el local se adelantó en el minuto 4 con gol del colombiano Mario Álvarez.

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El elenco guerrero remontó en la segunda mitad, con doblete de Ridenson Morillo en el 55 y 81 -de penal-.

El encuentro de vuelta, que definirá al campeón de la categoría de plata y el único ascenso deportivo a la primera división para 2026, se disputará el domingo 16 de noviembre en Valera.

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Foto: Prensa Trujillanos FC