Tres equipos tomaron ventaja en los cuartos de la segunda división

Entre el viernes y el domingo se disputó la ida de los cuartos de final de la Temporada 2025 de la Liga Futve 2.
El viernes, Dynamo Puerto venció 1-0 a Marítimo de La Guaira. El gol fue de Jhonaiker Marchán en el minuto 64.
El sábado, Trujillanos FC superó 0-1 a Real Frontera. Marlon Díaz en el 20 consiguió el tanto de la diferencia.
Titanes FC ganó 1-0 ante Barquisimeto SC. La anotación fue del colombiano Mario Álvarez en el 32.
Aragua FC y Deportivo Miranda empataron 0-0.
Lavinotinto.com
Foto: Prensa Trujillanos FC