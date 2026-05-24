Tres equipos definirán el Cuadrangular B en la última fecha

Este domingo se disputaron los dos encuentros de la quinta jornada del Cuadrangular B de la Fase Final del Torneo Apertura 2026.

Carabobo FC y Deportivo Táchira igualaron 1-1 en Valencia. Los goles llegaron en la segunda parte, con un tiro de media distancia de Edson Castillo en el minuto 75 y un penal ejecutado por Luis «Cariaco» González en el 90.

Metropolitanos superó 0-1 a Estudiantes de Mérida. El único tanto fue un autogol de Jean Gutiérrez en el 8. El encuentro -que tuvo tres expulsados- permaneció interrumpido durante una hora cuando en el 79 se produjo una falla eléctrica en el estadio Metropolitano.

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Táchira, Carabobo y Metropolitanos llegarán a la última fecha igualados con 8 puntos y con diferencial de +2, +2 y +1. El club aurinegro es puntero por goles anotados.

Por su parte, Estudiantes es el único de los ocho cuadros participantes en los cuadrangulares que se quedó sin chance de avanzar a la Final del Apertura.

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Foto: Prensa Deportivo Táchira