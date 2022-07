Táchira recibirá a Independiente del Valle el 2 de agosto

La Conmebol dio a conocer las fechas y horarios de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que el Deportivo Táchira se medirá al Independiente del Valle.

El club será local en la ida en el estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal, el martes 2 de agosto a las 8 y 30 de la noche.

La vuelta será en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, el martes 9 de agosto, a las 8 y 30 de la noche, hora venezolana.

Calendario Cuartos de final – Copa Sudamericana 2022 (Horarios de Venezuela)

Ida

Loading...

Martes 2 agosto – 6:15 pm – Montevideo – Nacional vs. Atlético Goianiense

Martes 2 agosto – 8:30 pm – San Cristóbal – Deportivo Táchira vs. Independiente del Valle

Miércoles 3 agosto – 6:15 pm – Sao Paulo – Sao Paulo vs. Ceará

Jueves 4 agosto – 6:15 pm – Arequipa – Melgar vs. Internacional

Vuelta

Martes 9 agosto – 6:15 pm – Goainia – Atlético Goianiense vs. Nacional

Martes 9 agosto – 8:30 pm – Quito – Independiente del Valle vs. Deportivo Táchira

Miércoles 10 agosto – 6:15 pm – Fortaleza – Ceará vs. Sao Paulo

Jueves 11 agosto – 6:15 pm – Porto Alegre – Internacional vs. Melgar.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Deportivo Táchira