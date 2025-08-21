Buscar
Suscríbete
Suscríbete a nuestro boletín

Mantente al tanto de lo último en lavinotinto.com

Segovia avanzó y Cádiz eliminado en la Leagues Cup

21 de agosto, 2025

En los cuartos de final de la Leagues Cup vieron acción jugadores venezolanos aunque con suerte diversa en el torneo internacional.

Telasco Segovia fue titular, disputó 63 minutos y fue amonestado, en el triunfo 2-1 de Inter Miami ante Tigres Nuevo León.

Loading...

El conjunto de la MLS enfrentará en las semifinales a otro de su misma liga, Orlando City. El encuentro se jugará el 27 de agosto, con un boleto a la Copa de Campeones de Concacaf en juego.

Jhonder Cádiz fue titular y disputó 67 minutos, en la derrota 2-1 de Pachuca ante LA Galaxy, lo que significó la eliminación del torneo.

Lavinotinto.com
Foto: Getty Images

Share
Tweet
Share
Share
Lea también