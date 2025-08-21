Segovia avanzó y Cádiz eliminado en la Leagues Cup

En los cuartos de final de la Leagues Cup vieron acción jugadores venezolanos aunque con suerte diversa en el torneo internacional.

Telasco Segovia fue titular, disputó 63 minutos y fue amonestado, en el triunfo 2-1 de Inter Miami ante Tigres Nuevo León.

El conjunto de la MLS enfrentará en las semifinales a otro de su misma liga, Orlando City. El encuentro se jugará el 27 de agosto, con un boleto a la Copa de Campeones de Concacaf en juego.

Jhonder Cádiz fue titular y disputó 67 minutos, en la derrota 2-1 de Pachuca ante LA Galaxy, lo que significó la eliminación del torneo.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images