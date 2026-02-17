Savarino marcó su primer gol con Fluminense

El Fluminense de los venezolanos superó al Bangu y clasificó a las semifinales del Campeonato Carioca.

Jefferson Savarino fue titular, disputó 72 minutos y en el 35 anotó, en el triunfo 3-1 del Flu.

El volante marcó por primera vez con su nuevo equipo, luego de 4 partidos disputados entre el estadual y el Brasileirao. El zuliano fue fichado el mes pasado.

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Yeferson Soteldo ingresó en el 72 por su compatriota.

Fluminense -que ya obtuvo la Taca Guanabara- se medirá a Vasco da Gama en las semifinales el 21 de febrero y el 1 de marzo.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images