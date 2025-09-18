Buscar
Suscríbete
Suscríbete a nuestro boletín

Mantente al tanto de lo último en lavinotinto.com

Sao Paulo de Ferraresi perdió en la ida de cuartos de Libertadores

18 de septiembre, 2025

El Sao Paulo de Nahuel Ferraresi cayó ante Liga de Quito en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El zaguero disputó todo el partido, en la derrota 2-0 del cuadro brasileño ante el ecuatoriano.

Loading...

Ferraresi ha disputado 9 encuentros en la actual edición, 8 como titular, sin goles anotados y con 1 asistencia.

Sao Paulo será local en la vuelta, el próximo jueves. El ganador de esta llave se enfrentará en las semifinales al vencedor de la serie entre River Plate y Palmeiras, que tiene al segundo conjunto en ventaja 2-1.

Lavinotinto.com
Foto: Getty Images

Share
Tweet
Share
Share
Lea también