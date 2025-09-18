Sao Paulo de Ferraresi perdió en la ida de cuartos de Libertadores

El Sao Paulo de Nahuel Ferraresi cayó ante Liga de Quito en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El zaguero disputó todo el partido, en la derrota 2-0 del cuadro brasileño ante el ecuatoriano.

Loading...

Ferraresi ha disputado 9 encuentros en la actual edición, 8 como titular, sin goles anotados y con 1 asistencia.

Sao Paulo será local en la vuelta, el próximo jueves. El ganador de esta llave se enfrentará en las semifinales al vencedor de la serie entre River Plate y Palmeiras, que tiene al segundo conjunto en ventaja 2-1.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images