Sao Paulo de Ferraresi pasó en los penales

El Sao Paulo de Nahuel Ferraresi recurrió a los penales para superar al Atlético Nacional y avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El zaguero disputó todo el partido y fue amonestado, en el empate 1-1 en el duelo de vuelta de los octavos de final.

Con el 1-1 en el global, el club brasileño venció al colombiano 4-3 en la tanda. Ferraresi no cobró.

Sao Paulo se medirá en la siguiente ronda al ganador de la llave entre el Liga de Quito ecuatoriano y el Botafogo brasileño.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images