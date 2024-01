Ricardo Gareca presentado como seleccionador de Chile

Este jueves, el argentino Ricardo Gareca asumió como el nuevo seleccionador de Chile, con el objetivo de enderezar el rumbo en las eliminatorias al Mundial 2026.

“A mí lo que me interesa es estar en un Mundial, pero eso se construye, y que a partir de ahora podamos estar alineados y estar unidos, jugadores, dirigencia, público, el periodismo“, afirmó el técnico argentino en su presentación.

Gareca consiguió la clasificación de Perú a Rusia 2028 y el repechaje de Catar 2022. Ahora estará al frente de un equipo que por el momento está fuera de los puestos de acceso al próximo campeonato del mundo.

Loading...

“Chile no está demasiado lejos, está al toque, ahí no más. El objetivo no es alcanzar la punta, el objetivo es estar, es lo que queremos todos“, destacó el entrenador.

“Me moviliza la importancia del país, estoy convencido que tiene jugadores muy importantes que pueden ambicionar estar nuevamente en un Mundial, tiene para pelear futbolísticamente“, aseguró Gareca.

El primer partido para el flamante seleccionador de la Roja será contra Francia en la fecha FIFA de marzo. En tanto, adelantó que hará una gira para conversar con los futbolistas que están en el extranjero y también los del medio local.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo