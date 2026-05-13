Resultados, goles y clasificación de la tercera jornada de la Fase Final del Apertura 2026

Entre el martes y el miércoles se disputaron los cuatro encuentros correspondientes a la fecha 3 de los cuadrangulares del Torneo Apertura 2026 de la primera división. UCV FC y Metropolitanos FC ocupan el primer puesto de cada grupo.
Cuadrangular A
UCV FC 1-1 Deportivo La Guaira – Martes 12 mayo
Goles: Juan Camilo Zapata 52′ – Guillermo Ortiz 90+4′
Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)
Estadio: Olímpico, Caracas
Academia Puerto Cabello 2-1 Portuguesa FC – Miércoles 13 mayo
Goles: Gustavo González 17′ Andrés Ponce 31′ – Jonathan Cañete 5′
Árbitro: Yender Herrera (Aragua)
Estadio: La Bombonerita, Puerto Cabello
Cuadrangular B
Deportivo Táchira 1-1 Metropolitanos FC – Martes 12 mayo
Goles: Rodrigo Pollero 51′ – Agustín Bianciotti 62′
Árbitro: Reyes Soto (La Guaira)
Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal
Carabobo FC 1-0 Estudiantes de Mérida – Miércoles 13 mayo
Goles: Edson Alejandro Tortolero 50′
Árbitro: Ángel Arteaga (Cojedes)
Estadio: Misael Delgado, Valencia
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Foto: Prensa Carabobo FC