Resultados, goles y clasificación de la tercera jornada de la Fase Final del Apertura 2026

Entre el martes y el miércoles se disputaron los cuatro encuentros correspondientes a la fecha 3 de los cuadrangulares del Torneo Apertura 2026 de la primera división. UCV FC y Metropolitanos FC ocupan el primer puesto de cada grupo.

Cuadrangular A

UCV FC 1-1 Deportivo La Guaira – Martes 12 mayo

Goles: Juan Camilo Zapata 52′ – Guillermo Ortiz 90+4′

Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)

Estadio: Olímpico, Caracas

Academia Puerto Cabello 2-1 Portuguesa FC – Miércoles 13 mayo

Goles: Gustavo González 17′ Andrés Ponce 31′ – Jonathan Cañete 5′

Árbitro: Yender Herrera (Aragua)

Estadio: La Bombonerita, Puerto Cabello

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Cuadrangular B

Deportivo Táchira 1-1 Metropolitanos FC – Martes 12 mayo

Goles: Rodrigo Pollero 51′ – Agustín Bianciotti 62′

Árbitro: Reyes Soto (La Guaira)

Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal

Carabobo FC 1-0 Estudiantes de Mérida – Miércoles 13 mayo

Goles: Edson Alejandro Tortolero 50′

Árbitro: Ángel Arteaga (Cojedes)

Estadio: Misael Delgado, Valencia

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Foto: Prensa Carabobo FC