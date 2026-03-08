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Resultados, goles y clasificación de la sexta jornada del Apertura 2026

8 de marzo, 2026

Entre el viernes y el domingo se disputaron los siete encuentros correspondientes a la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la primera división. Deportivo Táchira venció a Caracas FC en el clásico nacional.

Estudiantes de Mérida 0-1 Deportivo La Guaira – Viernes 6 marzo

Goles: Alexis Agustín Rodríguez 88′

Árbitro: Yeferzon Miranda (Zulia)

Estadio: Metropolitano, Mérida

 

Zamora FC 0-0 Carabobo FC – Sábado 7 marzo

Árbitro: Freddy Briceño (Trujillo)

Estadio: La Carolina, Barinas

 

Caracas FC 0-1 Deportivo Táchira – Sábado 7 marzo

Goles: Guillermo Fratta 25′

Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)

Estadio: Olímpico, Caracas

 

Anzoátegui FC 0-1 Academia Puerto Cabello – Sábado 7 marzo

Goles: Jean Castillo 11′

Árbitro: Miguel Rosales (Cojedes)

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Estadio: José Antonio Anzoátegui, Puerto La Cruz

 

Rayo Zuliano 1-5 UCV FC – Domingo 8 marzo

Goles: Samuel Orejuela 33′ – Vicente Rodríguez 39′ Daniel De Sousa 41′ 44′ Juan Manuel Cuesta 72′ 90+1′

Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)

Estadio: Pachencho Romero, Maracaibo

 

Metropolitanos FC 3-2 Portuguesa FC – Domingo 8 marzo

Goles: Nicolás Fedor 9′ Kavier Ortiz 53′ Richard Figueroa 69′ – Johan Moreno 14′ David Linárez 78′

Árbitro: Carlos Parra (Táchira)

Estadio: Olímpico, Caracas

 

Monagas SC 3-1 Trujillanos FC – Domingo 8 marzo

Goles: Ronald Rodríguez 72′ 83′ Maelo Rentería 74′ – David Livingston 36′ p

Árbitro: Yorman Madrid (Zulia)

Estadio: Monumental, Maturín

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Liga Futve

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