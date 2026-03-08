Resultados, goles y clasificación de la sexta jornada del Apertura 2026

Entre el viernes y el domingo se disputaron los siete encuentros correspondientes a la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la primera división. Deportivo Táchira venció a Caracas FC en el clásico nacional.
Estudiantes de Mérida 0-1 Deportivo La Guaira – Viernes 6 marzo
Goles: Alexis Agustín Rodríguez 88′
Árbitro: Yeferzon Miranda (Zulia)
Estadio: Metropolitano, Mérida
Zamora FC 0-0 Carabobo FC – Sábado 7 marzo
Árbitro: Freddy Briceño (Trujillo)
Estadio: La Carolina, Barinas
Caracas FC 0-1 Deportivo Táchira – Sábado 7 marzo
Goles: Guillermo Fratta 25′
Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)
Estadio: Olímpico, Caracas
Anzoátegui FC 0-1 Academia Puerto Cabello – Sábado 7 marzo
Goles: Jean Castillo 11′
Árbitro: Miguel Rosales (Cojedes)
Estadio: José Antonio Anzoátegui, Puerto La Cruz
Rayo Zuliano 1-5 UCV FC – Domingo 8 marzo
Goles: Samuel Orejuela 33′ – Vicente Rodríguez 39′ Daniel De Sousa 41′ 44′ Juan Manuel Cuesta 72′ 90+1′
Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)
Estadio: Pachencho Romero, Maracaibo
Metropolitanos FC 3-2 Portuguesa FC – Domingo 8 marzo
Goles: Nicolás Fedor 9′ Kavier Ortiz 53′ Richard Figueroa 69′ – Johan Moreno 14′ David Linárez 78′
Árbitro: Carlos Parra (Táchira)
Estadio: Olímpico, Caracas
Monagas SC 3-1 Trujillanos FC – Domingo 8 marzo
Goles: Ronald Rodríguez 72′ 83′ Maelo Rentería 74′ – David Livingston 36′ p
Árbitro: Yorman Madrid (Zulia)
Estadio: Monumental, Maturín
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Foto: Prensa Liga Futve