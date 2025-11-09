Resultados, goles y clasificación de la sexta jornada de la Fase Final del Clausura 2025

Entre el sábado y el domingo se disputaron los cuatro encuentros de la última jornada de la Fase Final del Torneo Clausura 2025. Academia Puerto Cabello y Carabobo FC clasificaron a la Final del semestre.
Cuadrangular A
Deportivo La Guaira 0-0 Academia Puerto Cabello – Sábado 8 noviembre
Árbitro: Carlos Parra (Táchira)
Estadio: Olímpico, Caracas
Monagas SC 1-0 Zamora FC – Sábado 8 noviembre
Goles: Juan Villalobos 80′
Árbitro: Alejandro Velásquez (Distrito Capital)
Estadio: Monumental, Maturín
Cuadrangular B
Deportivo Táchira 2-0 Metropolitanos FC – Domingo 9 noviembre
Goles: Adalberto Peñaranda 14′ Maurice Cova 45+1′
Árbitro: Miguel Rosales (Cojedes)
Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal
Carabobo FC 2-0 Caracas FC – Domingo 9 noviembre
Goles: Yohandry Orozco 64′ Carlos Ramos 86′
Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)
Estadio: Misael Delgado, Valencia
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Foto: Prensa Deportivo Táchira