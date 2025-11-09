Resultados, goles y clasificación de la sexta jornada de la Fase Final del Clausura 2025

Entre el sábado y el domingo se disputaron los cuatro encuentros de la última jornada de la Fase Final del Torneo Clausura 2025. Academia Puerto Cabello y Carabobo FC clasificaron a la Final del semestre.

Cuadrangular A

Deportivo La Guaira 0-0 Academia Puerto Cabello – Sábado 8 noviembre

Árbitro: Carlos Parra (Táchira)

Estadio: Olímpico, Caracas

Monagas SC 1-0 Zamora FC – Sábado 8 noviembre

Goles: Juan Villalobos 80′

Árbitro: Alejandro Velásquez (Distrito Capital)

Estadio: Monumental, Maturín

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Cuadrangular B

Deportivo Táchira 2-0 Metropolitanos FC – Domingo 9 noviembre

Goles: Adalberto Peñaranda 14′ Maurice Cova 45+1′

Árbitro: Miguel Rosales (Cojedes)

Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal

Carabobo FC 2-0 Caracas FC – Domingo 9 noviembre

Goles: Yohandry Orozco 64′ Carlos Ramos 86′

Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)

Estadio: Misael Delgado, Valencia

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Foto: Prensa Deportivo Táchira