Resultados, goles y clasificación de la quinta jornada del Apertura 2026

Entre el viernes y el domingo se disputaron los siete partidos correspondientes a la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la primera división. UCV FC se mantuvo puntero.

Portuguesa FC 4-0 Monagas SC – Viernes 27 febrero

Goles: Rubén Rojas 4′ Moisés Acuña 16′ Edwin Peraza 77′ David Linárez 90+5′

Árbitro: Freddy Briceño (Trujillo)

Estadio: José Antonio Páez, Acarigua

Academia Puerto Cabello 1-2 Estudiantes de Mérida – Viernes 27 febrero

Goles: José Hernández Chávez 13′ – Andrés Montero 39′ Kevin Quejada 71′ p

Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)

Estadio: La Bombonerita, Puerto Cabello

UCV FC 2-1 Zamora FC – Sábado 28 febrero

Goles: Juan Manuel Cuesta 28′ Jovanny Bolívar 34′ – Arles Flores 86′ p

Árbitro: Yeferzon Miranda (Zulia)

Estadio: Olímpico, Caracas

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Carabobo FC 0-0 Caracas FC – Sábado 28 febrero

Árbitro: Carlos Parra (Táchira)

Estadio: Misael Delgado, Valencia

Deportivo Táchira 0-1 Metropolitanos FC – Sábado 28 febrero

Goles: Jeizon Ramírez 86′

Árbitro: Reyes Soto (La Guaira)

Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal

Trujillanos FC 1-1 Anzoátegui FC – Domingo 1 marzo

Goles: Enderson Abreu 24′ – Guillermo Marín 14′

Árbitro: Rafael Torres (Lara)

Estadio: José Alberto Pérez, Valera

Deportivo La Guaira 1-0 Rayo Zuliano – Domingo 1 marzo

Goles: Carlos Rivero 90+4′

Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)

Estadio: Olímpico, Caracas

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Foto: Prensa Trujillanos FC