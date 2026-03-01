Resultados, goles y clasificación de la quinta jornada del Apertura 2026

Entre el viernes y el domingo se disputaron los siete partidos correspondientes a la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la primera división. UCV FC se mantuvo puntero.
Portuguesa FC 4-0 Monagas SC – Viernes 27 febrero
Goles: Rubén Rojas 4′ Moisés Acuña 16′ Edwin Peraza 77′ David Linárez 90+5′
Árbitro: Freddy Briceño (Trujillo)
Estadio: José Antonio Páez, Acarigua
Academia Puerto Cabello 1-2 Estudiantes de Mérida – Viernes 27 febrero
Goles: José Hernández Chávez 13′ – Andrés Montero 39′ Kevin Quejada 71′ p
Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)
Estadio: La Bombonerita, Puerto Cabello
UCV FC 2-1 Zamora FC – Sábado 28 febrero
Goles: Juan Manuel Cuesta 28′ Jovanny Bolívar 34′ – Arles Flores 86′ p
Árbitro: Yeferzon Miranda (Zulia)
Estadio: Olímpico, Caracas
Carabobo FC 0-0 Caracas FC – Sábado 28 febrero
Árbitro: Carlos Parra (Táchira)
Estadio: Misael Delgado, Valencia
Deportivo Táchira 0-1 Metropolitanos FC – Sábado 28 febrero
Goles: Jeizon Ramírez 86′
Árbitro: Reyes Soto (La Guaira)
Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal
Trujillanos FC 1-1 Anzoátegui FC – Domingo 1 marzo
Goles: Enderson Abreu 24′ – Guillermo Marín 14′
Árbitro: Rafael Torres (Lara)
Estadio: José Alberto Pérez, Valera
Deportivo La Guaira 1-0 Rayo Zuliano – Domingo 1 marzo
Goles: Carlos Rivero 90+4′
Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)
Estadio: Olímpico, Caracas
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Foto: Prensa Trujillanos FC