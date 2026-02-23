Resultados, goles y clasificación de la cuarta jornada del Apertura 2026

Entre el viernes y el lunes se disputaron los siete partidos de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la primera división. UCV FC se mantuvo como el puntero.

Metropolitanos FC 1-1 Carabobo FC – Viernes 20 febrero

Goles: George Ayine 2′ – Marcel Guaramato 26′

Árbitro: Miguel Rosales (Cojedes)

Estadio: Olímpico, Caracas

Rayo Zuliano 2-1 Academia Puerto Cabello – Sábado 21 febrero

Goles: José Luis Ochoa 31′ p Joiser Arias 40′ – Edwuin Pernía 88′ p

Árbitro: Alejandro Velásquez (Distrito Capital)

Estadio: Pachencho Romero, Maracaibo

Trujillanos FC 2-2 Portuguesa FC – Domingo 22 febrero

Goles: Albaro Polo 17′ José Alejandro Rivas 65′ p – Jesús Miguel González 87′ Jonathan Cañete 90′ p

Árbitro: Ángel Arteaga (Cojedes)

Estadio: José Alberto Pérez, Valera

Caracas FC 1-2 UCV FC – Domingo 22 febrero

Goles: Michael Covea 20′ – Samuel Sosa 15′ Jovanny Bolívar 38′

Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)

Estadio: Olímpico, Caracas

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Monagas SC 2-3 Deportivo Táchira – Domingo 22 febrero

Goles: Jeferson Caraballo 30′ Fernando Basante 59′ – Rodrigo Pollero 16′ 56′ Adalberto Peñaranda 21′

Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)

Estadio: Monumental, Maturín

Zamora FC 1-1 Deportivo La Guaira – Lunes 23 febrero

Goles: Erickson Gallardo 85′ p – José Alí Meza 5′

Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)

Estadio: La Carolina, Barinas

Anzoátegui FC 0-3 Estudiantes de Mérida – Lunes 23 febrero

Goles: Andrés Montero 27′ Kevin Quejada 36′ César Magallán 63′

Árbitro: Freddy Briceño (Trujillo)

Estadio: José Antonio Anzoátegui, Puerto La Cruz

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Foto: Prensa Caracas FC