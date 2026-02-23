Resultados, goles y clasificación de la cuarta jornada del Apertura 2026

Entre el viernes y el lunes se disputaron los siete partidos de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la primera división. UCV FC se mantuvo como el puntero.
Metropolitanos FC 1-1 Carabobo FC – Viernes 20 febrero
Goles: George Ayine 2′ – Marcel Guaramato 26′
Árbitro: Miguel Rosales (Cojedes)
Estadio: Olímpico, Caracas
Rayo Zuliano 2-1 Academia Puerto Cabello – Sábado 21 febrero
Goles: José Luis Ochoa 31′ p Joiser Arias 40′ – Edwuin Pernía 88′ p
Árbitro: Alejandro Velásquez (Distrito Capital)
Estadio: Pachencho Romero, Maracaibo
Trujillanos FC 2-2 Portuguesa FC – Domingo 22 febrero
Goles: Albaro Polo 17′ José Alejandro Rivas 65′ p – Jesús Miguel González 87′ Jonathan Cañete 90′ p
Árbitro: Ángel Arteaga (Cojedes)
Estadio: José Alberto Pérez, Valera
Caracas FC 1-2 UCV FC – Domingo 22 febrero
Goles: Michael Covea 20′ – Samuel Sosa 15′ Jovanny Bolívar 38′
Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)
Estadio: Olímpico, Caracas
Monagas SC 2-3 Deportivo Táchira – Domingo 22 febrero
Goles: Jeferson Caraballo 30′ Fernando Basante 59′ – Rodrigo Pollero 16′ 56′ Adalberto Peñaranda 21′
Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)
Estadio: Monumental, Maturín
Zamora FC 1-1 Deportivo La Guaira – Lunes 23 febrero
Goles: Erickson Gallardo 85′ p – José Alí Meza 5′
Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)
Estadio: La Carolina, Barinas
Anzoátegui FC 0-3 Estudiantes de Mérida – Lunes 23 febrero
Goles: Andrés Montero 27′ Kevin Quejada 36′ César Magallán 63′
Árbitro: Freddy Briceño (Trujillo)
Estadio: José Antonio Anzoátegui, Puerto La Cruz
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Foto: Prensa Caracas FC