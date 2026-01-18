Renné Rivas anotó en la liga emiratí

Este domingo se midieron dos de los equipos de los venezolanos en el fútbol de los Emiratos Árabes Unidos.

Renné Rivas jugó todo el partido y en el minuto 39 marcó el único gol de Al Ittihad Kalba, en la derrota 3-1 ante Sharjah.

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El zaguero consiguió su segundo tanto en 10 encuentros, todos como titular, en la actual campaña.

En el cuadro ganador, Saúl Guarirapa ingresó en el minuto 90+1.

Kalba está en el séptimo lugar de la clasificación, con 16 puntos en 13 jornadas, y Sharjah está en el noveno con 14 puntos.

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Foto: Kalbafc.ae