Renació la ilusión vinotinto

La tabla es elocuente. Luego de los primeros seis partidos, la Vinotinto está en una posición que la hace depender de sí misma para clasificar a su primer Mundial. En menos de un año se ha pasado de la incertidumbre al sueño renovado.

Cuando se dio la tormentosa salida de Pékerman, la llegada de Batista traía la duda entre el continuismo o la apertura hacia un camino distinto. El paso del tiempo indica que la segunda idea se ha impuesto y ha abarcado las diferentes categorías de la selección.

En los amistosos no se notó el cambio, aunque hubo muestras de que se apuntaba a ello. Por nombres de jugadores no tanto, la base no varió mucho. Sí en la propuesta y en la personalidad. En las tres ventanas del premundial las cartas se pusieron en la mesa.

El despiste ante Colombia y el penal salvador ante Paraguay no dimensionaron lo que vino después, pero sí enseñaron que se apuntaba a competir, a que el equipo no iba a esconderse. Además, el inicio de las eliminatorias coincidió con el reencuentro de la gente con su selección.

El empate en Brasil fue el punto de quiebre. Venezuela se confirmó como un equipo dispuesto a luchar con quien sea. El éxtasis llegó contra Chile. La Vinotinto fue una máquina esa noche, goleó y el público le ratificó la confianza perdida en otros años.

El discurso de pies en la tierra del seleccionador sirvió de mucho para la última doble tanda. Contra Ecuador y Perú, el equipo sufrió pero no se descompuso. En Lima buscó el partido. El camino es largo, recordó durante todos estos meses Batista. Y con razón.

Porque ahora toca esperar hasta septiembre. Y la dinámica del fútbol solo deja por escrito que hay 9 puntos seguros. Porque ahora viene una parte difícil, la de mantener. Mantener al equipo enfocado, mantener el trabajo, mantener al país contento. 2026 ya no está tan lejos.

Javier Rivera – @JavierRiveraVen

Foto: Conmebol