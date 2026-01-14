Primer gol de Rondón en su regreso a México

El Pachuca de los venezolanos se impuso al León, en un encuentro de la segunda jornada del Torneo Clausura mexicano.

Jhonder Cádiz fue titular, jugó 67 minutos y dio una asistencia, en el triunfo 2-1 de los Tuzos.

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José Salomón Rondón ingresó por Cádiz en el minuto 67 y en el 69 anotó gol, el primero de la campaña, en su segundo compromiso desde su regreso a la liga mexicana.

Con la victoria, Pachuca está en el décimo lugar de la clasificación, con 3 puntos en 2 fechas.

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Foto: Getty Images