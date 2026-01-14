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Primer gol de Rondón en su regreso a México

14 de enero, 2026

El Pachuca de los venezolanos se impuso al León, en un encuentro de la segunda jornada del Torneo Clausura mexicano.

Jhonder Cádiz fue titular, jugó 67 minutos y dio una asistencia, en el triunfo 2-1 de los Tuzos.

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José Salomón Rondón ingresó por Cádiz en el minuto 67 y en el 69 anotó gol, el primero de la campaña, en su segundo compromiso desde su regreso a la liga mexicana.

Con la victoria, Pachuca está en el décimo lugar de la clasificación, con 3 puntos en 2 fechas.

Lavinotinto.com
Foto: Getty Images

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