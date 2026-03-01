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Primer gol de Jan Hurtado con el Volos griego

1 de marzo, 2026

El Volos de los venezolanos igualó este domingo con el AEK Atenas, en un partido de la jornada 23 de la liga griega.

Jan Hurtado fue titular, jugó 81 minutos y en el 61 anotó de penal, en el empate 2-2 de su equipo como local.

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Fue el primer gol del delantero con su nuevo equipo en 5 juegos, 2 de ellos como titular.

Juan Pablo Añor también fue titular y disputó 45 minutos.

Volos acumula 8 jornadas sin victorias y está en el noveno lugar de la clasificación de la Super League, con 27 puntos en 23 fechas.

Lavinotinto.com
Foto: Paoktoday.gr

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