Buscar
Suscríbete
Suscríbete a nuestro boletín

Mantente al tanto de lo último en lavinotinto.com

Primer gol de Bryan Castillo en la liga ucraniana

24 de noviembre, 2025

El Oleksandria de Bryan Castillo igualó este lunes con el Zorya Luhansk en un encuentro de la jornada 13 de la liga de Ucrania.

El delantero ingresó en el minuto 67 y en el 71 marcó de cabeza el primer tanto de su equipo, en el empate 2-2 como visitante.

Loading...

Castillo marcó su primer gol con el conjunto europeo en 10 partidos disputados, 5 de ellos como titular.

Oleksandria está en el puesto 14 de la clasificación, con 10 puntos en 13 fechas y acumula 6 compromisos sin conocer la victoria.

Lavinotinto.com
Foto: Archivo

Share
Tweet
Share
Share
Lea también