Primer gol de Bryan Castillo en la liga ucraniana

El Oleksandria de Bryan Castillo igualó este lunes con el Zorya Luhansk en un encuentro de la jornada 13 de la liga de Ucrania.

El delantero ingresó en el minuto 67 y en el 71 marcó de cabeza el primer tanto de su equipo, en el empate 2-2 como visitante.

Loading...

Castillo marcó su primer gol con el conjunto europeo en 10 partidos disputados, 5 de ellos como titular.

Oleksandria está en el puesto 14 de la clasificación, con 10 puntos en 13 fechas y acumula 6 compromisos sin conocer la victoria.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo