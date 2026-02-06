Portuguesa y Rayo Zuliano abrieron la jornada con triunfos

La fecha 2 del Torneo Apertura 2026 arrancó este viernes con victorias para Portuguesa FC y Rayo Zuliano.

Portuguesa superó 1-0 a Deportivo Táchira. El cuadro rojinegro contó con varias ocasiones pero solo pudo romper la paridad en el minuto 90+4 con un tiro de David Linárez.

Rayo Zuliano venció 1-3 a Anzoátegui FC. Cristian Romero abrió la cuenta en el minuto 5 y el colombiano Antony Velasco aprovechó un balón suelto en la entrada del área en el 41 para la igualdad parcial.

Loading...

Lewuis Peña ingresó en la segunda parte y le dio los puntos a la visita en dos rápidos avances en el 68 y el 71.

El sábado continuará la jornada con los partidos Zamora FC-Estudiantes de Mérida, Caracas FC-Academia Puerto Cabello y Monagas SC-UCV FC.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Anzoátegui FC