Pamela Conti: “Era el momento de sentir al aficionado cerca de nosotras”

La Vinotinto femenina vivirá durante esta semana una experiencia poco común, la de jugar partidos oficiales en Venezuela, cuando enfrente la doble fecha FIFA ante Uruguay en Caracas.

“Estamos muy ilusionadas, emocionadas, cuando nos dijeron que podíamos jugar aquí. Lo pedimos por mucho tiempo a la Federación porque era el momento de sentir al aficionado, que estén cerca de nosotras“, afirmó la seleccionadora Pamela Conti en rueda de prensa.

“En Argentina, en Colombia, tuvimos el estadio lleno en contra de nosotras y espero ahora sea al revés“, agregó la entrenadora.

La selección venezolana está entrenando desde el lunes en la capital para los enfrentamientos del jueves y el próximo lunes ante la Celeste, con un grupo de jugadoras que milita en equipos del extranjero.

“Estoy muy contenta de que muchas jugadoras pudieron volver a la selección de las lesiones que han tenido, ahora es un equipo más completo“, repasó Conti.

Sin embargo, la estratega confirmó que para el primero de los dos encuentros no podrán ver acción Michelle Romero y Mariana Speckmaier por molestias musculares.

Por otro lado, respaldó a Sonia O’Neill, quien tras los Juegos Centroamericanos y del Caribe había dejado entrever su salida de la Vinotinto por desgaste mental: “Su tema me ha golpeado como persona porque con ella me he llevado bien, tenemos buena relación. La protegí en los Centroamericanos, no estaba bien mentalmente, no la puse a jugar. Se escribieron cosas que no existieron“.

Contra Uruguay, Conti adelantó que trabajarán en mantener el esquema 3-5-2 mostrado en El Salvador: “Sabemos a lo que jugamos, sin pensar en números. Hoy puedo jugar 3-5-2, ha dado buenos resultados“.

Adicionalmente, la seleccionadora precisó que para los Juegos Panamericanos, siguiente compromiso del equipo tras la actual fecha FIFA, no podrá contar con varias jugadoras que militan en Europa como Deyna Castellanos, Gabriela García y Yenifer Giménez.

“Si no se consigue medalla será experiencia para las jugadoras. Pueden estar nuevas que nunca hayan jugado con la selección“, avizoró la entrenadora.

La selección venezolana se medirá a la uruguaya este jueves a las 7 de la noche.

