Nayluisa Cáceres: “Resalto que hemos ganado los dos partidos”

La Vinotinto femenina cerró su periplo por Caracas con dos victorias ante Uruguay, con respaldo del público y sin recibir goles.

“Fue maravilloso, me encantó. Si fuera decisión de nosotras, pediríamos jugar siempre en casa. Agradezco a todos por habernos apoyado y que no los detuvo la lluvia”, celebró la portera Nayluisa Cáceres en la zona mixta del estadio Olímpico.

La selección venezolana venció dos veces a Uruguay, por idéntico marcador de 1-0. En el segundo encuentro fue factor la fuerte lluvia caída antes del inicio, que llevó a su retraso por media hora.

“Tuvimos en el primer partido mucho la pelota, nos hicieron falta algunos movimientos para tener mejor evolución para llegar de cara a la portería”, analizó Cáceres.

“Y en el segundo fue difícil, estábamos en sintonía de que Uruguay iba a jugar a lo que ellas juegan. Resalto que hemos ganado los dos partidos”, agregó la guardameta.

Para la golera nacional fue importante el no recibir tantos en la fecha FIFA: “Tengo propósitos antes de jugar un partido y uno de esos es mantener el arco en cero. No es posible si no tienes una línea defensiva buena y que está en tu misma sintonía. Me llena mucho tener compañeras que den la cara por ti”.

Foto: Prensa FVF