Metropolitanos y Aragua conocieron el calendario de la Sudamericana

La Conmebol publicó este lunes el calendario de partidos de la inédita fase de grupos de la Copa Sudamericana, en la que Metropolitanos FC y Aragua FC representarán al fútbol venezolano.

El cuadro violeta iniciará su participación como local el 20 de abril ante el Melgar peruano, mientras que el elenco aurirrojo lo hará dos días más tarde ante el Lanús argentino.

Según lo publicado por el ente continental, ambos equipos serán dueños de casa en el estadio Olímpico de la UCV.

Metropolitanos FC

Martes 20 abril Local vs. Melgar 6:15 pm

Miércoles 28 abril Visitante vs. Athletico Paranaense 6:15 pm

Martes 4 mayo Local vs. Aucas 6:15 pm

Martes 11 mayo Local vs. Athletico Paranaense 6:15 pm

Miércoles 19 mayo Visitante vs. Aucas 8:30 pm

Jueves 27 mayo Visitante vs. Melgar 8:30 pm

Aragua FC

Jueves 22 abril Local vs. Lanús 6:15 pm

Jueves 29 abril Visitante vs. La Equidad 8:30 pm

Jueves 6 mayo Visitante vs. Independiente del Valle o Gremio 6:15 pm

Jueves 13 mayo Local vs. La Equidad 6:15 pm

Jueves 20 mayo Local vs. Independiente del Valle o Gremio 8:30 pm

Jueves 27 mayo Visitante vs. Lanús 8:30 pm.

