Mariana Speckmaier anotó su primer gol con Washington Spirit

La venezolana Mariana Speckmaier decidió con un gol el triunfo del Washington Spirit ante el Orlando Pride en la NWSL Challenge Cup.

La atacante ingresó en el minuto 83 y en el 90+8 anotó el único tanto de la noche en el triunfo 0-1 de su equipo.

Para Speckmaeir es el primer gol con el conjunto de la capital estadounidense, en el que está viviendo su segunda etapa. No marcaba de forma oficial en clubes desde agosto de 2022, cuando lo hizo en la UEFA Women’s Champions League con el Valur islandés.

Washington es segundo del grupo Este en la competición de copa, con 9 puntos en 6 partidos.

August 5, 2023